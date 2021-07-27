Депутат российской Госдумы Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине
27 июля 2021, 15:06
Депутат Госдумы России Александр Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине. Видео с соответствующим заявлением парламентария размещено в Telegram.
Из слов Шерина следует, что в будущем РФ должна столкнуться с агрессией со стороны Украины, так как ее население «кормят антироссийской идеологией». Как отметил законодатель, «когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить». По мнению Александра Шерина, Москве следует действовать на опережение и «наносить превентивные удары или меры на чужой территории».
Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон высказал прогноз, согласно которому после возвращения Украиной территорий непризнанных ДНР и ЛНР жители Донбасса будут растапливать российскими паспортами печки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.