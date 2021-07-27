Депутат российской Госдумы Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине

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27 июля 2021, 15:06

Здание Госдумы РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Депутат Госдумы России Александр Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине. Видео с соответствующим заявлением парламентария размещено в Telegram.

Из слов Шерина следует, что в будущем РФ должна столкнуться с агрессией со стороны Украины, так как ее население «кормят антироссийской идеологией». Как отметил законодатель, «когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить». По мнению Александра Шерина, Москве следует действовать на опережение и «наносить превентивные удары или меры на чужой территории».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон высказал прогноз, согласно которому после возвращения Украиной территорий непризнанных ДНР и ЛНР жители Донбасса будут растапливать российскими паспортами печки.

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