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27 июля 2021, 14:05

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

После возвращения Украиной территорий, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, жители Донбасса будут растапливать российскими паспортами печки. Соответствующий прогноз озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, жители неподконтрольной Украине части Донбасса, получающие паспорта РФ, являются «несчастными людьми, которые не виноваты в том, что с ними произошло». «Никаких вопросов к ним у украинского государства быть не может», - отметил журналист.

Он заявил, что рано или поздно Киев вернет в состав страны Донецк и Луганск. После этого местные жители будут растапливать российскими документами печки, предсказал Дмитрий Гордон в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщалось ранее во вторник, политолог Алексей Мухин допустил, что после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2» Украина «может броситься на российские штыки».

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