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Политолог Мухин: после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2» Украина «может броситься на российские штыки»

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Политолог Мухин: после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2» Украина «может броситься на российские штыки»
Строительство газопровода «Северный поток – 2», Jens Büttner / globallookpress.com

После сделки Соединенных Штатов и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» Украина «может броситься на российские штыки». Такой вариант развития событий допустил отечественный политолог Алексей Мухин.

Некоторое время назад стало известно о том, что американские и немецкие власти заключили договоренность, которая позволяет Москве завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер в отношении его строителей. Согласно имеющимся расчетам, после запуска данного газопровода Киев ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов.

По словам Алексея Мухина, в сложившейся ситуации Украина «может броситься на российские штыки». Как отметил эксперт в разговоре с YouTube-каналом «Политическая Россия – PolitRussia», бывшая советская республика может пойти на это, «чтобы показать, что она жертва, что о ней никто не заботится и не платит за ее красивую жизнь».

Ранее сегодня сообщалось, что депутат из ДНР Мирослав Руденко озвучил прогноз, по которому «Украина обломает зубы о Донбасс» в случае своего военного наступления.

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