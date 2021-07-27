Депутат ДНР Руденко: «Украина обломает зубы о Донбасс» в случае военного наступления Киева

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27 июля 2021, 09:34 Источник: «Газета.Ru»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Украина обломает зубы о Донбасс» в случае военного наступления Киева. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Мирослав Руденко, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.

Некоторое время назад Юрий Грымчак, бывший заместитель украинского министра по вопросам «временно оккупированных территорий», призвал готовить армию «к возможному применению оружия» в Донбассе.

Руденко, прокомментировавший высказывание Грымчака, отметил, что киевская сторона мечтает о реализации силового сценария против ДНР и ЛНР, хочет «поломать всех несогласных через колено». При этом парламентарий заверил, что «Украина обломает зубы о Донбасс», если решится на наступление.

Ранее во вторник сообщалось, что российский депутат Елена Панина предрекла возможный крах государственности Украины в случае ее «третьей попытки завоевать Донбасс».

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