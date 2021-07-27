Российский депутат Елена Панина предрекла возможный крах государственности Украины в случае «третьей попытки завоевать Донбасс»
27 июля 2021, 08:40
Елена Панина, депутат российской Госдумы, предрекла возможный крах государственности Украины в случае ее «третьей попытки завоевать Донбасс». Данное заявление парламентарий сделала в связи с высказыванием Юрия Грымчака, бывшего заместителя украинского министра по вопросам «временно оккупированных территорий».
Грымчак призвал некоторое время назад готовить армию «к возможному применению оружия» в Донбассе.
По словам Паниной, процитированной Telegram-каналом Inside Donetsk, существует большая вероятность того, что «третья попытка завоевать Донбасс» обернется для Украины крахом ее государственности. Если это произойдет, новые минские договоренности заключаться не будут, отметила депутат.
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