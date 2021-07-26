Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины призвал силой освобождать Донбасс

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26 июля 2021, 11:18 Турана Гулиева,

Как сообщает РИА Новости, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак спрогнозировал силовое решение вопроса освобождения Донбасса. По его словам, операцию стоит начать после выборов в Госдуму России:

"Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия".

По словам политика, участие жителей Донбасса в выборах в Государственную Думу Российской Федерации говорит об присоединении Россией данных территорий.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что наличие украинских документов не лишит возможности жителей Донбасса участвовать в выборах, которые пройдут 16 и 17 сентября.

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