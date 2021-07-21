Свыше 80% объектов электроэнергетики России уязвимы для кибератак иностранных хакеров

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21 июля 2021, 19:13 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Более 80% отечественных производителей вторичного оборудования (измерителей, сигнализаций, компьютеров для мониторинга) для электроэнергетики используют иностранную электронную компонентную базу (ЭКБ) и 40% разработчиков — зарубежное программное обеспечение (ПО). Эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) выяснили, что четыре из пяти объектов электроэнергетики могут быть уязвимы для кибератак из-за рубежа.



Низкий процент использования отечественных ЭКБ и ПО в электроэнергетике создают риски не только кибератак, но и отказа работы оборудования. Два основных риска — это остановка поставок продуктов и их поддержки, а также наличие уязвимостей и специально заложенных средств управления из-за рубежа.



Иногда целью злоумышленников является не выкуп, а прекращение нормальной работы инфраструктуры. Некоторые эксперты связывают это с созданием целых военных подразделений по всему миру, которые занимаются кибернападениями.



Замена иностранных поставщиков на российских производителей оборудования и ПО тоже несет определенные риски. Использование устаревших технологий тоже может принести вред для бизнеса.



«Для того, чтобы достойно конкурировать на внешних рынках сбыта, например, в производстве бытовой техники, автомобилестроении, машиностроении, нам необходимо научиться создавать продукт, опережающий по своим характеристикам импортные аналоги», — считает Владислав Озорин, зампредседателя научно-экспертного совета рабочей группы Совфеда по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергобезопасности.



Тем временем количество кибератак на объекты промышленности, госорганы и исследовательские компании в России в первом полугодии 2021 года увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2020-м.



Вице-президент по глобальным продажам Qrator Labs Максим Белоенко рассказал, что хакеры могут, взломав датчик, отслеживающий состояние высоковольтной ЛЭП, послать на него информацию об обрыве связи. К месту аварии будут направлены бригады, а на самом деле инцидент будет организован в другом месте, но удачно скрыт за счет проведения DDoS-атаки на инфраструктуру провайдера. Таким образом можно обесточить целый регион.



Гендиректор ГК «Эдит Про» Дмитрий Кичко отметил, что необходимо регулярно оценивать уровень безопасности объектов ТЭКа и проводить мероприятия по обнаружению потенциальных уязвимостей. Причем делать это на уровне как самих компаний, так и отраслевых организаций. В перспективе это поможет сформировать в индустрии единую базу знаний и экспертизы в области защиты критически важной информационной инфраструктуры.





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