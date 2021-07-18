Дочь Сергея Шойгу показала видео с отцом на конной прогулке

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18 июля 2021, 17:59

Ксения Шойгу, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ксения, дочь министра обороны России Сергея Шойгу поделались с подписчиками кадрами с семейного путешествия в Республику Тыва. Девушка отметила, что в «жаркие» и «душные» московские деньки хочется на родину.

Во время отдыха Ксения отправилась вместе с отцом на конную прогулку. Она опубликовала в Instagram фотографии и видео, на кадрах которого глава оборонного ведомства России скачет на лошади по воде.

Девушка также обратила внимание подписчиков на сибирскую природу.

Напомним, что 18 июля в СМИ активно обсуждают решение украинских силовиков вызвать Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для проведения следственных действий. Им нужно явиться в ведомство 20 июля.

Свое мнение на этот счет уже выразили вице-спикер Совфеда Константин Косачев и сенатор Алексей Пушков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

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