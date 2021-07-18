Вице-спикер СФ Косачев назвал решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь «бессмысленным и нелепым»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия в Мариуполь.
«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ»,- высказал он.
Ранее сообщалось, что Шойгу и российский бизнесмен Константин Малофеев должны явиться 20 июля на следственных действия в Мариуполь. В повестке говорится, что министр подозревается по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). Дело против россиян возбудили в 2014 году, а в августе того же года пытались вызвать главу оборонного ведомства и предпринимателя на допрос.
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