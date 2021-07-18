Вице-спикер СФ Косачев назвал решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь «бессмысленным и нелепым»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июля 2021, 16:30 Источник: РИА Новости

Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/ globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия в Мариуполь.

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что Шойгу и российский бизнесмен Константин Малофеев должны явиться 20 июля на следственных действия в Мариуполь. В повестке говорится, что министр подозревается по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). Дело против россиян возбудили в 2014 году, а в августе того же года пытались вызвать главу оборонного ведомства и предпринимателя на допрос.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости