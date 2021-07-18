Скабеева о вызове Шойгу на следственные действия в Мариуполь: «Приедет на танке»

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18 июля 2021, 14:58

Сергей Шойгу, фото: Минобороны РФ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала приглашение министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. Своим мнением она поделилась в своем Телеграм-канале.

18 июля Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь. Им нужно явиться в ведомство 20 июля. Повестка подписана старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко. В документе говорится, что Шойгу подозревается по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). Отмечается, что МВД Украины возбудило уголовное дело против министра и российского бизнесмена в 2014 году.

Однако Скабеева не осталась в стороне и с иронией отнеслась к вызову украинских силовиков.

«Приедет на танке!» - написала она, имея в виду министра обороны России Сергея Шойгу.

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