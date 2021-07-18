Пушков о решении украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь: «Живут в собственной виртуальной реальности»

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18 июля 2021, 16:59

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал приглашение министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева на Украину для проведения следственных действий. По его словам, в Киеве «живут в собственной виртуальной реальности».

Пушков отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) словно не отдает себе отчет в «фарсовом и даже комичном характере такого вызова». Сенатор считает, что в Киеве занимаются «бурной имитацией» некой политики при ее полном отсутствии. Кроме того, он привел в пример другие ситуации, которые доказывают правоту его высказывания.

«Назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником"», - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Напомним, что 18 июля Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь. Им нужно явиться в ведомство 20 июля.

Свое мнение на этот счет уже выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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