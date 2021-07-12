Как потратить триллион рублей в России и что произойдет в Чечне осенью. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2021, 11:54 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Корона за триллион и рост цен на лекарства



Правительство России с некоторых пор не на шутку обеспокоилось здоровьем населения страны, да так, что выделило в 2020 году целый триллион бюджетных (наших с вами) средств на борьбу с COVID-19. Что является причиной внезапно нахлынувшей заботы властей о здоровье россиян после десятилетий наплевательского отношения к проблемам отечественной медицины, остается загадкой.



Тем не менее на прошлой неделе Роспотребнадзор отрапортовал, что на войну с невидимым врагом под грозным именем COVID-19 в 2020 году государство потратило 997,06 млрд рублей. По оценкам ведомства, только на прямую поддержку предприятий и людей в условиях пандемии было израсходовано как минимум 515 млрд рублей.



В то время, когда власть бросает все силы на вакцинацию трудового народа, людям, имеющим диагнозы отличные от COVID-19, приходится серьезно раскошелиться. Ранее Росстат сообщал, что в 2020 году медикаменты подорожали на 9,8%. В 2021 году, по данным аналитиков «Промсвязьбанка», цены на лекарства вырастут еще на 8%.



Читайте на нашем сайте: «В Петербурге из-за высокой смертности в крематории не успевают сжигать покойников»



Женщина прописала у себя дома 700 иностранцев, но жить с ними не стала



Тем временем в России население пытается заработать себе на жизнь всеми возможными способами, в том числе и незаконными. Жительница города Каменск-Шахтинский умудрилась прописать в своем доме свыше 700 иностранцев. Пресс-служба УМД Ростовской области сообщила, что женщина ежемесячно регистрировала до 15 человек.



В ходе обысков у нее изъято более тысячи бланков о регистрации граждан по месту пребывания. Известно, что за фиктивную прописку иностранцев ростовчанке грозит до трех лет заключения.





На пост главы Чечни претендует сильный кандидат



Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чеченской Республики, которые пройдут в сентябре. Оказалось, что для принятия столь непростого решения ему пришлось всерьез ознакомиться с общественным мнением. «Единая Россия» поддержала намерение Рамзана Ахматовича единогласно: все 176 делегатов партийной конференции проголосовали за выдвижение его кандидатуры.



Кадыров возглавляет Чечню уже более 14 лет, но ему, возможно, предстоит проделать еще очень много работы. Его Республика стабильно находится в списке самых дотационных регионов России. По данным Forbes, в 2020 году бюджет Чечни состоял на 83,4% федеральных вливаний (106,4 млрд руб.) и только на 15,8% - из собственных доходов. Менее процента составляет дефицит бюджета. Очевидно, что в регионе, которым руководит Кадыров, достаточно нерешенных вопросов. Видимо, ему просто не хватило времени с ними разобраться, и поэтому Рамзану Ахматовичу так необходим новый срок.





По итогам Евро-2020 в топе футбольных команд оказалась… сборная СССР



Спустя 30 лет после развала Советского Союза родина большинства наших читателей не перестает удивлять. Опубликован обновленный рейтинг сборных, согласно которому СССР делит с Италией и Испанией 2-4 место среди команд, попадавших в финалы чемпионата Европы. За всю историю проведения турнира эти страны участвовали в решающих поединках по четыре раза. Шесть финалов на счету Германии, и она является безусловным лидером.



Получается, что хвалёная Италия догнала Советский Союз по числу финальных матчей лишь спустя 30 лет после его крушения, Англия же попадала в финал европейского первенства единственный раз! Отметим, что сборная СССР в 1960 году становилась победителем первого чемпионата Европы, обыграв тогда команду Югославии со счетом 2:1. Российская сборная подобных достижений не имеет. Ее высшим результатом является бронза на чемпионате Европы – 2008.



Читайте на нашем сайте: «Как «совместным решением» ушел в отставку Станислав Черчесов»







Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости