«Коммерсантъ»: в 2021 году лекарства в России подорожают на 8%

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5 июля 2021, 10:18 Источник: Коммерсантъ

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По результатам текущего года цены на лекарства в России поднимутся минимум на 8%. При этом власти ранее сообщали, что в 2021 году темпы инфляции составят порядка 5%. Соответствующее исследование провел "Промсвязьбанк".

По словам аналитиков, препараты дорожают в связи с ростом цен на импортное сырье. Кроме того, свою лепту вносит снижающийся курс российской национальной валюты. Хотя в стране активно проводится политика импортозамещения.

Эксперты отметили, что это может привести к нехватке основных лекарств, отличающихся невысокой стоимостью. Ранее Росстат подчеркивал, что в минувшем году медикаменты подорожали на 9,8%, в то время как потребительские цены выросли на 4,9%.

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