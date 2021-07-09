Как «совместным решением» ушел в отставку Станислав Черчесов

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9 июля 2021, 18:43

Фото В. Матыцин / ТАСС

Уход Станислава Черчесова с поста тренера главной футбольной команды страны произошел после эпичной пресс-конференции, в ходе которой «полевой командир» на госслужбе окончательно запутался и стал неприемлемым для власти. Черчесова хотели сделать знаменем победы, а в итоге от него пришлось срочно избавляться. Сделано это было, конечно же, руками РФС.



Самостоятельно Станислав Саламович, как уже давно всем ясно, покидать пост рулевого сборной страны по футболу не собирался. Пришлось это сделать «совместным с Российским футбольным союзом» решением. Особая форма отставки стала возможной еще и потому, что при действующем контракте ценой в 2,5 миллиона евро есть нюансы, которые стороны, по всей видимости, постарались сгладить еще до начала конкретных переговоров.



Черчесов прошел со сборной большой путь, вершиной которого стал выход в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира-2018. Он вывел команду на Евро-2020, но по итогам выступления на турнире сборная России оказалась последней в группе «В», уступив одну строчку даже Финляндии, над которой сама же одержала единственную победу.



Сборная страны являет собой лишь пик проблем, в которых давно утонул наш футбол, но даже при их наличии можно было выступить хотя бы так, чтобы за команду не было стыдно. Сборная Черчесова умела побеждать равных по классу, но о победах над топ-командами не могло быть и речи.



По игре нашей команды было видно, что она все больше отстает от современных требований. При этом «полевой командир», выступая на публике, зачастую позволял себе максимум красноречия, за которым проглядывало откровенное хамство.



Продолжение отборочной кампании чемпионата мира состоится уже через пару месяцев, а в соперниках нашей сборной фаворит Хорватия. Мы имеем уже поражение от словаков, да и Кипр со Словенией тоже могут преподнести сюрпризы. Осталось уповать на профессионализм нового тренера, имя которого нам станет известно чуть позже.





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