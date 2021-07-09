В Петербурге из-за высокой смертности в крематории не успевают сжигать покойников

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9 июля 2021, 19:53 Источник: fontanka.ru

Фото из открытых источников

По сведениям «Фонтанки», в крематорий на Шафировском проспекте в Петербурге ежедневно привозят 300–400 умерших. При этом мощности учреждения рассчитаны на кремацию 200 тел в сутки.



Бывший сотрудник крематория сообщил изданию, что в очереди на сжигание на сегодняшний день находится свыше 600 гробов. По его словам, умершим от последствий коронавируса в крематории выделен отдельный цех, но родственникам с ними разрешают попрощаться. Гроб при этом оставляют закрытым. Собеседник издания подчеркнул, что печи не справлялись с объемом работы и в первую волну пандемии, но тогда, по его оценкам, умерших было меньше.



«Смертность сильно действительно выросла сейчас. Понятно, что тела скапливаются, но, честно говоря, я не вижу в происходящем ничего такого, что можно было бы назвать недостойным обращением с умершими», - отметил представитель ООО «Похоронная служба» Александр Лашер.



В Санкт-Петербурге с конца июня фиксируют рекордную смертность от коронавируса. По официальной информации, в северной столице ежедневно умирает порядка 100 человек. Максимальный показатель был зафиксирован 29 июня, когда в Петербурге скончались 119 человек с COVID-19. Общее число жертв с начала пандемии, по данным Оперативного штаба, составило 17 290 человек.





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