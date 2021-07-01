Названы изменения в российских законах, которые вступают в силу с 1 июля

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1 июля 2021, 08:42

деньги, фото: pixabay.com

В России с 1 июля вступили в силу некоторые нововведения: новые пособия, изменения в льготной ипотеке, увеличились цены на сигареты и тарифы ЖКХ.

С 1 июля социальные выплаты и пенсии будут начисляться только на карты национальной платежной системы «Мир». Однако, если получатель по каким-то причинам не может оформить банковскую карту, то деньги будет переводить на счет, не привязанный к карте, или отдадут наличными.

Кроме того, с 1 июля беременные женщины, вставшие на учет в первые 12 недель, и в чьей семье доход на человека не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе, а также родители – одиночки, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, смогут подать заявления на получение пособий.

Так, действующая с прошлой весны программа ипотеки на новостройки под 6,5% продлена еще на год, но ставка повышена до 7%, предельная сумма кредита для всех регионов ограничена тремя миллионами рублей.

При этом произошло расширение программы семейной льготной ипотеки, которая до 31 декабря 2023 года будет распространяться на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Также изменения коснутся продажи сигаретной продукции. С 1 июля минимальная цена на пачку сигарет - 108 рублей.

С 1 июля в России традиционно проведут индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги в России в среднем по стране повысятся на 3,3%.

В четверг в стране стартует углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Пациенты смогут пройти ее бесплатно.

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