С 1 июля некоторые россияне будут получать выплаты только на карту «Мир» или наличными

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2021, 11:31 Источник: РИА Новости

кошелек, фото: pixabay.com

С 1 июля в России изменится порядок выплаты пенсии, ежемесячных выплат и прочих социальных пособий. Отмечается, что теперь начислять финансовые средства будут только на карту платежной системы «Мир».

В материале говорится, что россияне, которые по каким-то причинам не могут пользоваться картой «Мир», будут получать выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта. Отмечается, что данные требования касаются только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. При этом на россиян, которым начисляют выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку) и номинальный счет, кому деньги доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами страны, новые правила не распространяются.

Ранее юрист Алексей Петропольский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о выплате в размере 55 тысяч рублей родителям в ходе больничного по уходу за ребенком.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости