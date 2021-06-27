Аргументы Недели Общество 13+

С 1 июля некоторые россияне будут получать выплаты только на карту «Мир» или наличными

, 11:31 Источник: РИА Новости

С 1 июля некоторые россияне будут получать выплаты только на карту «Мир» или наличными
кошелек, фото: pixabay.com

С 1 июля в России изменится порядок выплаты пенсии, ежемесячных выплат и прочих социальных пособий. Отмечается, что теперь начислять финансовые средства будут только на карту платежной системы «Мир».

В материале говорится, что россияне, которые по каким-то причинам не могут пользоваться картой «Мир», будут получать выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта. Отмечается, что данные требования касаются только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. При этом на россиян, которым начисляют выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку) и номинальный счет, кому деньги доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами страны, новые правила не распространяются. 

Ранее юрист Алексей Петропольский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о выплате в размере 55 тысяч рублей родителям в ходе больничного по уходу за ребенком.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Официальный представитель ВОЗ в РФ Вуйнович предупредила о локдауне, если «тревожная ситуация» со штаммом «дельта» не изменится

ВОЗ предупредила о локдауне, если «тревожная ситуация» со штаммом «дельта» в России не изменится

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович оценила текущую ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, заражение штаммом «дельта плюс» вызывает тревожность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Происшествия

Общество

Общество

Здоровье