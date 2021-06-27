Аргументы Недели Общество 13+

Юрист Петропольский разъяснил сообщения о выплате в 55 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет

, 09:26 Источник: Прайм

Юрист Петропольский разъяснил сообщения о выплате в 55 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет
ребенок, фото: pixabay.com

Юрист Алексей Петропольский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о выплате в размере 55 тысяч рублей родителям в ходе больничного по уходу за ребенком.

Петропольский пояснил, что речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми, согласно которой родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до 7 лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. Юрист уточнил, что теперь продолжительность стажа учитываться не будет. При этом он отметил, что в опубликованных в СМИ сообщениях говорится о сумме 55 208 - размере средней зарплаты россиян, установленный на основании данных Росстата.

Ранее юрист Галина Рагозина  раскрыла, как ПФР лишает пенсионеров выплат. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Трамп: Байден доведет американскую экономику до «разваленного состояния» из-за одобрения «российского трубопровода в Европу»

Трамп: Байден доведет американскую экономику до «разваленного состояния» из-за одобрения «российского трубопровода в Европу»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ненышний глава государства Джо Байден доведет экономическую ситуацию в стране до «разваленного состояния». По его словам, он остановил российский трубопровод «Северный поток-2», а действующий президент одобрил.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Здоровье

Общество