Юрист Петропольский разъяснил сообщения о выплате в 55 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет

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27 июня 2021, 09:26 Источник: Прайм

ребенок, фото: pixabay.com

Юрист Алексей Петропольский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о выплате в размере 55 тысяч рублей родителям в ходе больничного по уходу за ребенком.

Петропольский пояснил, что речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми, согласно которой родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до 7 лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. Юрист уточнил, что теперь продолжительность стажа учитываться не будет. При этом он отметил, что в опубликованных в СМИ сообщениях говорится о сумме 55 208 - размере средней зарплаты россиян, установленный на основании данных Росстата.

Ранее юрист Галина Рагозина раскрыла, как ПФР лишает пенсионеров выплат.

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