Юрист Форума переселенческих организаций Юлия Лазарева раскрыла, как ПФР лишает пенсионеров выплат

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26 мая 2021, 07:42

фото: pixabay.com

Граждане РФ, которые переехали в Россию из бывших республик Советского Союза, нередко остаются без пенсий или получают минимальные выплаты. Эксперт Форума переселенческих организаций (ФПО) Галина Рагозина рассказала, что большая часть пенсионеров-переселенцев получает минимальные выплаты только потому, что при расчете пенсии из их стажа исключаются разные периоды.

«Если раньше переселенцы переживали из-за маленьких пенсионных выплат, то сейчас из-за того, что вообще их не получат. И такие случаи уже есть», — цитирует эксперта «Независимая газета».

По словам Рагозиной, ПФР отправляет запросы в государства прежнего места жительства, но ответы приходится ждать до полугода.

Есть случаи, когда ответы вообще не приходят, и пенсионерам отказывают в назначении пенсий или уменьшают их. Справки лично пожилых людей ПФР не принимает.

Юрист Юлия Лазарева уточнила, что человеку могут отказать засчитывать довольно приличный стаж даже из-за изменения названия его профессиональной специализации, также могут отказать в выплатах, ссылаясь на ошибки в записях персональных данных, дат, номеров приказов или отсутствие расшифровки подписи сотрудника, заполнявшего трудовую книжку 30 лет назад.

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