Юрист Петропольский рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом

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8 июня 2021, 10:40 Источник: Прайм

деньги, фото: pixabay.com

Юрист Алексей Петропольский сообщил, что этим летом некоторые категории россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут получить новые социальные выплаты или повысить уже получаемые пособия.

Петропольский отметил, что 1 августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам. По его словам, максимальное увеличение выплаты составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), один из них в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Также рассчитывать на материальную поддержку от государства в размере 6 350 рублей смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Юрист добавил, что неполные семьи, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, могут претендовать на выплаты в размере 5 650 рублей.

«… получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», - уточнил Петропольский.

Кроме того, в августе на финансовую поддержку смогут рассчитывать родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Юрист напомнил, что президент назначил выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Ранее эксперт предупредил родителей о потере детских выплат «не по своей вине».

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