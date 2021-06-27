Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей с детьми до 1 июля 2022 года

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27 июня 2021, 15:38 Источник: Сайт Кремля

фото с сайта Госдумы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Поручения главы государства правительству по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы на сайте Кремля.

Правительству Михаила Мишустина поручено "обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотеке, предоставляемой россиянам на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 7% годовых на весь срок кредита. Максимальный размер такого кредита не должен превышать трех миллионов рублей.

Для семей, имеющих детей, поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы,предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных кредитов (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданной ипотеки в размере до шести миллионов рублей, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 миллионов рублей.

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