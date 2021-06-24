Журналист Бабченко: британский эсминец Defender способен «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью»

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24 июня 2021, 13:51

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Британский эсминец Defender способен «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью». Соответствующую оценку боевых возможностей корабля, входившего накануне в акваторию Крымского полуострова, высказал уехавший из России журналист Аркадий Бабченко.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Бабченко, Defender относится к классу судов, предназначенных для нанесения массированного удара. Как утверждает журналист, мощи вооружения эсминца хватит для того, чтобы «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью».

Аркадий Бабченко добавил, что команда Defender могла уничтожить российский самолет Су-24, осуществивший предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля, однако не сделала этого «по доброте английской».

Как сообщалось ранее в четверг, отечественный военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что США развернут нацеленные на восток России ракеты на территории Японии, Южной Кореи и Филиппин.

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