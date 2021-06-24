Отставной полковник Баранец назвал вход эсминца Defender в акваторию Крыма «провокацией на грани войны»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2021, 11:43 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Российский эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец назвал произошедший накануне вход британского эсминца Defender в акваторию Крымского полуострова «провокацией на грани войны». Соответствующее заявление специалист сделал в разговоре с журналистами.

Также эксперт отметил, что британцы «проверяют нас на прочность». Согласно точке зрения Баранца, Defender не мог нарушить границу по ошибке, так как экипажи судов Великобритании знают, где проходят государственные рубежи РФ в Черном море после присоединения к ней Крыма в 2014 году.

Ранее в четверг сообщалось, что видео с борта приблизившегося к берегам Крыма корабля Defender показала BBC.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости