Отставной полковник Баранец назвал вход эсминца Defender в акваторию Крыма «провокацией на грани войны»

Также эксперт отметил, что британцы «проверяют нас на прочность». Согласно точке зрения Баранца, Defender не мог нарушить границу по ошибке, так как экипажи судов Великобритании знают, где проходят государственные рубежи РФ в Черном море после присоединения к ней Крыма в 2014 году.
Ранее в четверг сообщалось, что видео с борта приблизившегося к берегам Крыма корабля Defender показала BBC.
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