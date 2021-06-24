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Би-би-си показала видео с борта приблизившегося к берегам Крыма эсминца Defender

, 10:31

Би-би-си показала видео с борта приблизившегося к берегам Крыма эсминца Defender
Крым, фото: pixabay.com

Общенациональная телерадиовещательная организации Би-би-си опубликовала видео с британского эсминца Defender, который в среду, 23 июня, прошел вблизи территориальных вод Крыма.

На кадрах журналист Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца, рассказывает о ситуации, которая происходит вокруг. Он отметил, что Defender получал предупреждения со стороны российской береговой охраны, даже были слышны выстрелы. Также он показывает на летающие в небе бомбардировщики. Корреспондент добавил, что судно сопровождали более 20 самолетов ВВС РФ.

Ранее Джонатан Бил рассказал подробности инцидента с приближением британского эсминца Defender.

При этом  Минобороны РФ опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над судном.

В Минобороны Великобритании заявили, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины. 

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