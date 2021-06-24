Журналист Би-би-си Джонатан Бил рассказал подробности инцидента с приближением британского эсминца Defender к Крыму

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2021, 07:49 Источник: BBC

море, фото: pixabay.com

Журналист Би-би-си Джонатан Бил, специализирующийся на оборонной тематике, заявил, что в среду, 23 июня, британский эсминец Defender подошел к Крыму на расстояние, с которого было видно берег.

«Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы Defender поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту … мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)», - пояснил он.

Бил отметил, что решение войти в 12-мильную зону территориальных вод возле Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования британского корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно признанному морскому маршруту». Журналист добавил, что Defender получал предупреждения со стороны российской береговой охраны, даже были слышны выстрелы. По его словам, эсминец сопровождали более 20 самолетов ВВС РФ.

«Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. Defender продолжил путь через территориальные воды Крыма», - уточнил корреспондент.

Он подчеркнул, что экипаж британского корабля был в состоянии повышенной готовности. Бил признался, что в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но ее в итоге не было.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над эсминцем Военно-морских сил Великобритании, который на три километра вошел в российские воды неподалеку от Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости