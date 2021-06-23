Минобороны РФ обнародовало видеозаписи пролетов над британским эсминцем

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23 июня 2021, 19:53 Источник: Telegram

эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Министерство обороны Российской Федерации вечером в среду, 23 июня, опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над эсминцем Военно-морских сил Великобритании, который нарушил границу РФ.

На кадрах видно, как воздушное судно летит сначала по направлению к кораблю, а затем практически рядом с плавсредством.

Кадры, полученные с беспилотника, демонстрируют корабль ВМС Великобритании издали и показывают, как именно он движется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что британский эсминец Defender на три километра вошел в российские воды неподалеку от Крыма. Пограничный сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, а самолету Су-24М пришлось осуществить предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

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