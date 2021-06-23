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Британский посол будет вызван в МИД РФ после инцидента с эсминцем в Черном море

, 16:44 Источник: ТАСС

Британский посол будет вызван в МИД РФ после инцидента с эсминцем в Черном море
МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Великобритании будет вызван ведомство из-за инцидента, который ранее произошел с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва квалифицирует действия британского эсминца в акватории Черного моря как грубую провокацию.

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что экипаж британского эсминца Defender был предупрежден о возможном применении оружия при продолжении его незаконного нахождения в территориальных водах РФ, однако не реагировал на эти сигналы.

 

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