В Минобороны заявили, что британский эсминец Defender не реагировал на сигналы о возможном применении оружия

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2021, 16:34 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

В Минобороны РФ заявили, что экипаж британского эсминца Defender был предупрежден о возможном применении оружия при продолжении его незаконного нахождения в территориальных водах РФ, однако не реагировал на эти сигналы.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипаж Defender никак не отреагировал на предупреждения, которые давались в соответствии с морским правом, вследствие чего российскому сторожевому кораблю пришлось выполнить предупредительную стрельбу.

Кроме того, российский самолет Су-24М для дополнительного предостережения выполнил предупредительное бомбометание по курсу эсминца ВМС Великобритании.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости