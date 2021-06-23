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В Великобритании заявили, что эсминец ВМС страны совершал мирный проход через территориальные воды Украины

, 15:37 Источник: Twitter

В Великобритании заявили, что эсминец ВМС страны совершал мирный проход через территориальные воды Украины
флаг Великобритании, pixabay.com

В Министерстве обороны Великобритании заявили в среду, 23 июня, что эсминец страны совершал мирный проход через территориальные воды Украины и делал это в полном соответствии с международным правом.

В оборонном ведомстве Соединенного Королевства заметили, что исходят из того, что российские силы проводили в акватории Черного моря "учебные стрельбы".

Кроме того, в британском Минобороны подчеркнули, что не признают ранее сегодня прозвучавшие заявления Москвы о том, что на пути следования эсминца ВМС страны Defender были совершены предупредительные выстрелы и осуществлено бомбометание.

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