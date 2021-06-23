Экс-полковник Баранец: «Жаль, что сегодня на дне Черного моря не образовалась братская могила из британских моряков»

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23 июня 2021, 16:38 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец прокомментировал произошедший в среду в Черном море инцидент с участием британского эсминца Defender. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с интернет-СМИ.

Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, ранее днем корабль Defender нарушил границу страны в районе Крымского полуострова. Судно покинуло российскую акваторию после предупредительного бомбометания, которое осуществил самолет Су-24М.

«Жаль, что сегодня на дне Черного моря не образовалась братская могила из британских моряков», - заявил Виктор Баранец, ставший собеседником «ПолитРоссии».

Экс-полковник выразил удивление по поводу того, что отечественные военные «поступили очень гуманно». По мнению Баранца, силам РФ нужно было потопить британский эсминец, показав тем самым Лондону и Североатлантическому альянсу, что государственные рубежи находятся под надежной защитой.

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