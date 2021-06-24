Поздравляем Аркадия Бабченко солгавши

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июня 2021, 20:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Журналист Аркадий Бабченко, заявивший, что британский эсминец «Дефендер» в состоянии уничтожить Севастополь до основания: просто - на просто солгал. Такое случается, когда человек, не будучи военным экспертом начинает размышлять на темы ему неизвестные. Понятно, что Бабченко сподвигла на эту его очередную ложь желчная ненависть к своей Родине. Однако, не смотря на терзающие его организм эмоции, против истины всё же грешить не стоит. За разъяснениями «Аргументы Недели» обратились к капитану первого ранга Владимиру Ераносяну.

Дело в том, что эскадренный миноносец «Дефендер» имеет точное предназначение и это не уничтожение целей противника на суше, а ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ оборона тактических и оперативных групп кораблей. Он - УРО эсминец по-английски: air-defence destroyer. У него нет на борту вооружения столь мощного, чтобы уничтожить Севастополь или хотя бы один из районов или группу домов этого города. Извините за резкость с моей стороны, но этот псевдожурналист (поскольку он врёт и тем самым грешит против базиса журналистики - истины) – ботаник, даже не понимает сути военно-морского дела, его возмущает то, что корабли, которые англичане на своём языке называют destroyer (разрушитель)мы именуем – эскадренными миноносцами или эсминцами. Придётся разъяснить этому твердолобому русофобу, что таковы условия перевода с английского на русский язык. Зачастую в военном деле дословный перевод недопустим, чем кстати грешат многие молодые журналисты, не имеющие военного образования. Все принимается по аналогии просто – английский класс кораблей destroyer соответствует русскому классу эскадренных миноносцев, и то, что данное наименование имеет старое, историческое значение — это дань воинским традициям, которым следуют все, без исключения, армии мира, которые имеют длительную историю.

Капитан первого ранга, военный эксперт Владимир Ераносян, который сейчас находится в Севастополе, пояснил «Аргументам Недели»: «Этот эсминец действительно новый, спущен на воду в 2009 году, у него серьёзное вооружение, но в одиночку уничтожить он не может даже малый ракетный корабль «Бора» проекта 1239, на воздушной подушке. Так скажу, любой фрегат Черноморского флота по ударной мощи превосходит его значительно. В реальности экипаж британского эсминца должен, вернувшись на родину, отслужить большой молебен, поскольку только провидение спасло его от неминуемой гибели. Помимо надводных кораблей, Крым обороняют береговые ракетные комплексы «Бастионы» и «Балы». Российская сторона могла уничтожить британский эсминец одной максимум двумя ракетами. На британском эсминце «Дефендер» есть вертолёты класса Lynx, для противолодочной борьбы, также на палубу этого корабля могли совершить посадку украинские геликоптеры К-27 (советской постройки). Смысл этой провокации в обозначении своего присутствия. Они, всего то, вошли в наши территориальные воды на расстояние менее двух морских миль (около 3 км) и ретировались после предупредительный действий российской стороны.

Нечто подобное, не так давно, произвел американский эсминец «Джон Маккейн» (весьма символичное название у корабля – не так ли?) класса «Арли Бёрк», который вошёл в наши территориальные воды на другом конце России, в заливе Петра Великого. И тот «дестроер» (если Бабченко так угодно) углубился в территориальные воды РФ максимум на два километра и так же ретировался, когда понял, что его будут таранить. Здесь в Севастополе предупреждение было посерьёзнее. Это связанно с тем, что скоро в Чёрном море начнутся учения НАТО sea breeze 21. В этих учениях НАТО, самых крупных для западных сил в Чёрном море, будет задействовано более 40 военных кораблей. Британцы решили прощупать, как, в принципе, будут реагировать на провокации российские разнородные силы, включая надводный флот, ударную авиацию, береговые ракетные комплексы и подводные лодки».

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