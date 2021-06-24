Полковник в отставке Литовкин: США развернут нацеленные на восток России ракеты в Японии, Южной Корее и на Филиппинах

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24 июня 2021, 12:14 Источник: «ПолитРоссия»

Американские солдаты возле комплекса ПРО Aegis Ashore, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Соединенные Штаты развернут ракеты, нацеленные на восток России, в Японии, Южной Корее и на Филиппинах. Соответствующее заявление в разговоре с представителями интернет-СМИ сделал отечественный военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Специалист отметил, что Япония, Южная Корея и Филиппины станут точками, «с которых американцы и будут брать на прицел восточную часть России». Литовкин констатировал, что на территории названных азиатских стран расположена система ПРО Штатов Aegis Ashore. В данных комплексах можно размещать крылатые ракеты Tomahawk. Эти снаряды способны летать на расстояние, составляющее две с половиной тысячи километров, и нести ядерные боеголовки, рассказал собеседник сетевого издания «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что эксперт Виктор Баранец назвал случившийся накануне вход британского корабля Defender в акваторию Крымского полуострова «провокацией на грани войны».

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