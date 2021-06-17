Глава Роспотребнадзора объяснила постановления об обязательной вакцинации в некоторых регионах

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17 июня 2021, 22:27

медик, фото: pixels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала решения властей некоторых российских регионов о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции для ряда сотрудников.

«Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», - пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что Главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий сотрудников.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о появлении «более агрессивной» мутации коронавируса в Москве. По его словам, сейчас необходимо привить работников в сфере услуг и транспорта.

Также обязательную вакцинацию ввели власти Кемеровской области и Сахалина.

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