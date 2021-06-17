На Сахалине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников здравоохранения, образования и сферы обслуживания

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17 июня 2021, 07:43 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

На Сахалине вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Сахалинская область - четвертый регион РФ, который вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова в четверг, 17 июня, объявила о вынесении постановления, согласно которому проводятся противоэпидемические мероприятия.

"В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации", - пояснила руководитель регионального управления. Иммунизация начнется в понедельник, 21 июня.

Под обязательную вакцинацию попадают работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудники МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.

Обязательную вакцинацию ввели власти Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.

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