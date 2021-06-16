Роспотребнадзор перечислил категории граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 13:21

вакцина, фото:Cover Images/Keystone Press Agenc/ globallookpress.com

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Работодатели должны отчитаться о введении первого компонента до 15 июля, необходимо охватить не менее 60% сотрудников.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям, подлежащих обязательной вакцинации: работники общепита; сотрудники салонов красоты, СПА-салонов, бань, массажных салонов, фитнес-клубов, бассейнов; торговли; бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток; клиентских структур банков и почт; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, социального обслуживания; ЖКХ и энергетики; сотрудников театров, музеев, библиотек; МФЦ; рекламных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей; театров, кино и концертных залов; массовых физкультурных и спортивных мероприятий; культурных, выставочных, просветительский мероприятий; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий», - говорится в документах.

Также обязательную вакцинацию необходимо пройти государственным гражданским служащим. муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных организаций.

Постановления подписаны Главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой и областным Главным санитарным врачом Ольгой Микаиловой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости