В Москве ввели обязательную вакцинацию среди сотрудников сферы услуг

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16 июня 2021, 12:58 Источник: Роспотребнадзор

шприц, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что в Москве вводится обязательная вакцинация среди сотрудников, работающих в сфере услуг. Соответствующее постановление подписала Главный санитарный врач по столице Елена Андреева.

«Для подтверждения выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему указу», - написано в Телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом нужно сделать до 15 июля, вторым - до 15 августа. Необходимо охватить не менее 60% работников.

Также обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Московской области.

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