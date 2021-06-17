Собянин предупредил о появлении «более агрессивной» мутации коронавируса в Москве

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17 июня 2021, 21:03 Источник: РИА Новости

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в столице. По его словам, заразившиеся носят не «уханьский штамм», а другой вариант вируса – «более агрессивный».

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует», - пояснил он.

Собянин отметил, что эта мутация «более агрессивная», тяжелее переносится и быстрее распространяется. По его словам, она «пробивает значительно больше иммунитет человека». Мэр добавил, что «новый вызов» усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию в Москве.

«Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций … значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», - резюмировал градоначальник.

Ранее математик Виктор Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России.

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