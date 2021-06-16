Математик Захаров спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России

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16 июня 2021, 08:35 Источник: Известия

человек в маске, фото: Roman Denisov/Global Look Press

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров обновил прогноз по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, максимальный показатель новых случаев может быть зафиксировано к концу июня.

«Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня - примерно 25 тыс. В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика», - пояснил он.

Захаров добавил, что в январе максимальное число активных случаев коронавируса составило порядка 560 тыс., а количество новых заболевших дошло до 29 тыс. Говоря о распределении заболеваемости по территории России, он отметил, что регионы по-прежнему немного отстают от Москвы.

Эксперт уточнил, что после пика придет спад. Согласно прогнозу, к середине июля количество новых случаев коронавируса в день может составить 20 тыс., а к 1 августа – половину от пикового значения.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период COVID-19 сократился.

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