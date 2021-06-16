Проценко сообщил, что инкубационный период коронавируса сократился

Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период новой коронавирусной инфекции сократился.
Проценко отметил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырёх-пяти дней. По его словам, клиническая картина, наверное, претерпела изменения. Он добавил, что появились пациенты, которые не реагируют настандартные методы лечения осложнений, вызванных COVID-19.
«Прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около девяти месяцев», - цитирует слова врача RT.
Он выступил за обязательную вакцинацию против коронавируса.
Ранее Проценко заявил, что пациентов с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны пандемии.
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