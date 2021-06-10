Проценко заявил о сложностях в лечении коронавируса из-за его мутации

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10 июня 2021, 20:30

медик, фото: Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медики стали замечать проблемы в лечений осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, из-за ее мутации за последние полтора года.



«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии ... вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал», - пояснил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Проценко отметил, что лечение пациентов осложнилось, поскольку некоторые из них не реагируют на лечение выработанными за это время методами. Он добавил, что в настоящее время госпитализируется большое количество людей пожилого возраста, людей с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Он призывает россиян обезопасить себя от COVID-19 и пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается резкий рост случаев коронавируса.

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