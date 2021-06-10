В России за сутки зарегистрировано 11 699 новых случаев заражения COVID-19
10 июня 2021, 12:29
В России за сутки зарегистрировано 11 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, новые случаи заражения выявлены во всех 85 российских регионах.
В Москве - 5245 новых случая заражения. В Санкт- Петербурге - 859, в Подмосковье - 801. В оперштабе отметили, что впервые с начала марта прирост новых заболевших в России за сутки превысил 11,6 тысяч случаев.
За последние 24 часа умерли 383 человека с подтвержденным коронавирусом. Вылечились от коронавирусной инфекции нового типа и выписаны 10 096 пациентов.
Общее число случаев заражения ковидом в нашей стране стало 5 167 949, вылечились за период пандемии 4 771 995 пациентов. Скончались - 125 278 человек.
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