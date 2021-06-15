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Проценко заявил, что сейчас пациентов с COVID-19 в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны пандемии

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Проценко заявил, что сейчас пациентов с COVID-19 в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны пандемии
больница в Коммунарке, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в беседе с журналистами заявил, что пациентов с COVID-19 в медицинское учреждение прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны пандемии.

Денис Проценко в беседе с RT заметил, что в больнице №40 фиксируют поступление более 200 пациентов ежедневно. По словам главврача медучреждения, данный показатель выше, чем в пиковые дни в рамках двух первых вспышек коронавирусной инфекции в России.

Ранее сегодня в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что за сутки в Москве зарегистрировали 6 805 новых случаев заражения.

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