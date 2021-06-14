Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку

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14 июня 2021, 11:09

Фото: Коммерсантъ

Главный врач московской городской клинической больницы N40 (ГКБ №40) Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице становится похожей на прошлогоднюю. При этом, по его словам, в настоящее время большинство заболевших COVID-19 и проходящих лечение в клиниках Москвы до этого не вакцинировались.



«Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку», - отметил главврач ГКБ №40.



Денис Проценко подчеркнул, что сейчас особенно важно ограничить контакты, избегать мест массового скопления людей и сделать прививку.



В Москве вакцинироваться можно бесплатно. На базе городских поликлиник находится 100 пунктов вакцинации. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Пройти вакцинацию можно также в частных медклиниках, во всех флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва». Помимо этого, в столице работают выездные бригады.



В Москве запускают дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Она дополнит поощрительную акцию «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе), которая уже действует для жителей столицы старше 60 лет. За прививку им выдают подарочную карту или начисляют призовые баллы, с помощью которых можно оплачивать товары и услуги.





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