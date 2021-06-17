Собянин: число новых случаев заражения коронавирусом в Москве 18 июня может превысить 9 тысяч человек

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17 июня 2021, 20:38 Источник: ТАСС

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стремительном ухудшении ситуации с распространением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в столице. По его словам, это «неожиданная динамика».

«Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», - пояснил он.

Собянин отметил, что московские врачи столкнулись с новыми штаммами - более агрессивными и быстро распространяемыми. Мэр добавил, что буквально в считанные дни число заболевших выросло с трех до семи тысяч. По предварительным прогнозам, 18 июня количество выявленных случаев будет более девяти тысяч - рост в три раза, уточнил он.

«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости», - заключил градоначальник. Он подчеркнул, что эта ситуация требует принятия других решений.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшее время локдаун в Москве объявлять не будут.

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