Представитель московских властей Немерюк назвал «бредом» информацию о введении локдауна в столице

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2021, 16:47 Источник: Говорит Москва

Москва, фото: pixels.com

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк прокомментировал сообщения в СМИ о введении очередного локдауна в Москве, в частности, для непривитых граждан после 20 июня.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», - отметил он.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. На этот период в столице введены дополнительные ограничения в крупных городских парках, торговых центрах и ночных заведениях.

Кроме того, Главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий сотрудников. Необходимо привить не менее 60% человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости