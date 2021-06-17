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Представитель московских властей Немерюк назвал «бредом» информацию о введении локдауна в столице

, 16:47 Источник: Говорит Москва

Представитель московских властей Немерюк назвал «бредом» информацию о введении локдауна в столице
Москва, фото: pixels.com

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк прокомментировал сообщения в СМИ о введении очередного локдауна в Москве, в частности,  для непривитых граждан после 20 июня.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», - отметил он.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. На этот период в столице введены дополнительные ограничения в крупных городских парках, торговых центрах и ночных заведениях.

Кроме того, Главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий сотрудников. Необходимо привить не менее 60% человек.

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