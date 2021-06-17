Представитель московских властей Немерюк назвал «бредом» информацию о введении локдауна в столице

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк прокомментировал сообщения в СМИ о введении очередного локдауна в Москве, в частности, для непривитых граждан после 20 июня.
«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», - отметил он.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. На этот период в столице введены дополнительные ограничения в крупных городских парках, торговых центрах и ночных заведениях.
Кроме того, Главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий сотрудников. Необходимо привить не менее 60% человек.
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