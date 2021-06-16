Рост заболеваемости и решения властей породили слухи политического характера

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16 июня 2021, 11:54 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Объявленные мэрией Москвы нерабочие дни с 15 по 19 июня, оказывается, не просто попытка сбить новую волну заболевания, а самая что ни на есть подготовка к новому локдауну, чтобы… не допустить наблюдателей на сентябрьские выборы и корректировать их результаты по своему усмотрению.

Эту версию озвучивали сразу несколько очень даже адекватных людей - от бизнесменов и преподавателей университетов до чиновников и депутатов. На мой взгляд, коварного злого умысла может и не быть, а возникающие вновь и вновь теории заговора - это симптомы сложившегося системного недоверия к власти.

Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Предприятиям города рекомендуется перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30% от списочного состава организаций).

Москвичам старшего поколения рекомендуется воздержаться от поездок, оставаться дома или на даче.

Приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях.

Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время…

«Очевидно, что делается это не ради людей», - говорит мне доцент московского вуза. Адекватный в общем-то мужик.

Почему и откуда такая уверенность? Ведь, казалось бы, меры выглядят вполне адекватно: уменьшают количество социальных контактов с минимальным ущербом для повседневной жизни и экономики.

Дело в недоверии

Ещё год назад, когда пандемия только началась, уже через несколько месяцев социологи зафиксировали, что уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам снизились у 61% россиян. Тогда же 24% россиян заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% опрошенных снизилась уверенность в том, что им есть на кого положиться. И вот, спустя полтора года, мы видим, что любое решение власти воспринимается, как коварство и уловка. Это значит, что пандемия ещё долго будет аукаться в нашем обществе. Вирус недоверия, который не одолеешь вакциной, останется в головах надолго…

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