Собянин продлил выходные, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2021, 15:46 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы сообщил на своем персональном сайте о продлении выходных в столице до 20 июня. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве.



«С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», - отметил Сергей Собянин.



По словам мэра, чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, власти столицы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.



«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», - добавил Сергей Собянин.



Он порекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - не менее 30% от списочного состава организаций.



«Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче», - подчеркнул мэр столицы.



Сергей Собянин напомнил, что всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.



«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней - с 12 по 20 июня 2021 года», - сообщил столичный градоначальник.



Сергей Собянин подчеркнул, что это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).



«Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года №316», - добавил мэр.



Он также сообщил, что с 13 по 20 июня 2021 года временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).



В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.



Сергей Собянин призвал москвичей проявить в эти дни максимальную осторожность.



«И, конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», - сообщил мэр столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости