Валерий Фальков сообщил о готовности вузов провести приёмную кампанию онлайн в случае роста заболеваемости коронавирусом

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15 мая 2021, 20:59

Высшие учебные заведения в России готовы провести приёмную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что за период пандемии по ковиду вузы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, - передаёт РИА Новости.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в субботу, 15 мая, что за последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Теледоктор Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна новой коронавирусной инфекции.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал заявление Мясникова о начале третьей волны коронавирусной инфекции.

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