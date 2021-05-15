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Валерий Фальков сообщил о готовности вузов провести приёмную кампанию онлайн в случае роста заболеваемости коронавирусом

, 20:59

Валерий Фальков сообщил о готовности вузов провести приёмную кампанию онлайн в случае роста заболеваемости коронавирусом

Высшие учебные заведения в России готовы провести приёмную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что за период пандемии по ковиду вузы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, - передаёт РИА Новости.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в субботу, 15 мая, что за последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Теледоктор Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна новой коронавирусной инфекции.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал заявление Мясникова о начале третьей  волны  коронавирусной инфекции.

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