Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна новой коронавирусной инфекции. По его словам, это продлится около трех месяцев, а потом спадет до осени.
«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам … график зависит от региона и страны», - пояснил он.
Мясников отметил, что снижение заболеваемости три месяца назад и рост случаев коронавируса в мае были ожидаемыми. Он уточнил, что показатели не достигли нуля, а лишь опустились на определенный уровень.
При этом врач привел в пример страны, где очень строго соблюдают все меры предосторожности - носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, но смертность и заболеваемость все равно растут. Мясников подчеркнул, что остается надеяться только на вакцинацию.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии. За минувшие сутки в России выявлено максимум случаев COVID-19 почти за восемь недель - 9462.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал резкий рост заболеваемости коронавирусом в столице.
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