Собянин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в Москве: «Уровень заболеваний достаточно большой»

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14 мая 2021, 16:59

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в столице. По его словам, в общем и целом текущая ситуация остается стабильной.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин призвал москвичей и гостей столицы беречь свое здоровье.

«Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что рано или поздно заболеешь, и это гораздо больший риск», - заключил градоначальник.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем обусловлен рост заболеваемости коронавирусом в Москве. За минувшие сутки выявлено максимум случаев COVID-19 с 17 января - 3 818.

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